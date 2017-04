Atlas GéoCircus amuse les enfants

Les Escoumins – Le mercredi 29 mars dernier, les jeunes de l’école Marie-Immaculée et de l’école Dominique-Savio ont assisté au spectacle d’Atlas GéoCircus dans le gymnase de l’école des Escoumins.

Le comédien, chanteur, amuseur, jongleur, et échassier, Yan Imbault, a offert aux enfants des Escoumins et des Bergeronnes une expérience unique de par son spectacle « Le monde est petit », transporté dans notre région en collaboration avec le Festival de la Chanson de Tadoussac. Sous forme de numéros qui s’apparentent bien du cirque, Atlas GéoCircus transporte les jeunes partout au travers la planète en passant d’un continent à l’autre. Avec humour, il réussit à faire réagir les jeunes avec ses histoires loufoques. Les enfants ont d’ailleurs beaucoup réagi et ont adoré les tours faits par le comédien. Mentionnons qu’Atlas GéoCircus a d’ailleurs lancé un album sous le même nom que le spectacle l’an dernier, dans lequel il transporte les gens à travers treize chansons portant sur ses voyages aux quatre coins du globe, ses souvenirs loufoques et ses balades rarement tranquilles. Yan Imbault s’implique maintenant depuis plus de quinze ans dans le domaine du cirque. Il tente sans arrêt d’innover afin de surprendre les enfants avec ses spectacles. Ce dernier a offert plus de cinq cent représentations partout au Canada.

À propos du spectacle

Les passagers pour le vol Autour du Monde sont demandés pour un embarquement des plus loufoques. Plus grand et plus sauté, Atlas GéoCircus vous revient avec Le monde est petit! Un retour en force avec de nouveaux souvenirs de voyages en terre lointaine, et de nouveaux numéros cirque spectaculaires. Des anecdotes cocasses et des aventures amusantes qui vous feront voyager sans même quitter votre siège. Apportez vos passeports et préparez vos valises pour un audacieux décollage avec Atlas GéoCircus!