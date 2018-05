Finale régionale de Secondaire en spectacle – Ariane Mazerolle remporte une 2e place

Forestville – La finale régionale de Secondaire en spectacle tenue les 13 et 14 avril à la salle de spectacles de Sept-Îles, a donné lieu à du haut calibre en termes de créativité et de talent de la part des jeunes Nord-Côtiers. Parmi eux, Ariane Mazerolle de la polyvalente des Rivières, s’est démarquée en obtenant une 2e place toutes catégories confondues.

Le parcours d’Ariane Mazerolle est des plus impressionnants. Depuis deux ans, elle a fait énormément de chemin, parcourant les différents concours régionaux et nationaux, en quête d’expérience et de rencontres enrichissantes. Interprétant Il y en aura de Caroline Savoie, la jeune chanteuse a accompli un véritable exploit, en devenant certainement l’une des plus jeunes finalistes régionales à obtenir son laissez-passer pour le Rendez-vous Panquébécois qui aura lieu du 17 au 20 mai prochain à La Malbaie en compagnie des trois gagnants des deux soirées de la finale régionale. Au programme, ateliers d’écriture et de présence sur scène dispensés par Patrice Michaud. Une chance inouïe pour les lauréats régionaux, qui leur permet d’entrer en contact et de créer de nouveaux liens dans un contexte culturel unique, soit le plus grand rassemblement d’artistes amateurs au Québec.

Outre Ariane, un groupe de secondaire V de la polyvalente des Rivières a interprété la chanson On va s’aimer encore tandis que Noa Lapointe a chanté Destin de Céline Dion.

Ensemble vocal des Berges

La polyvalente des Berges des Bergeronnes n’était pas en reste à la finale régionale alors que l’Ensemble vocal des Berges a offert un numéro digne de mention. Avec le support du technicien Justin Lapointe et de la chef de chœur Nathalie Ross, les jeunes ont joué un medley des deux grands classiques des années 70, Harmonium et Offenbach, Histoire sans parole/Promenade sur mars.