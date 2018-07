Argon 18 s’associe à Mercedes Benz

La compagnie Argon 18, fondée en 1989 par le cycliste olympique et du triple champion canadien Gervais Rioux a fait sa place au soleil depuis plusieurs années. Aujourd’hui associée à l’équipe Astana au tour de France, la réputation des vélos Argon 18 est internationale et les vélos sont vendus dans plus de 80 pays. La compagnie Montréalaise a franchi une autre étape en annonçant cette semaine un partenariat avec Mercedes-Benz pour une période de 4 ans. Mercedes-Benz et Argon 18 proposeront des produits qui reflètent à la fois la philosophie de la conception allemande et l’expertise canadienne en matière de technologie de pointe. Le premier vélo de route signé par le partenariat, le Mercedes-Benz Style Endurance Bike, sera lancé à l’automne 2018. Le vélo au cadre argenté et à la selle inclinée sont conformes à la philosophie de design de la marque Mercedes-Benz. La fourche présente une forme particulière, optimisée pour absorber les vibrations et contrôler l’équilibre. Le Mercedes-Benz Style Endurance Bike est offert en deux modèles, Ultegra et Ultegra Di2, disponibles en 6 tailles différentes. Le lancement d’une deuxième variante suivra, et prendra la forme d’un vélo Endurance axé sur la performance, couvrant à la fois la connectivité et la technologie de performance. Ces vélos seront disponibles dans le réseau des distributeurs de produits Argon 18. Mercedes-Benz souhaite traduire la passion d’Argon 18 et l’innovation cycliste de pointe par des produits révolutionnaires affirme Martin Bremer, directeur principal, Design Creation Brand Experience chez Mercedes-Benz Style, déclare : « Le vélo s’inscrit parfaitement dans notre philosophie de conception de la pureté, à mi-chemin entre l’émotion et l’intelligence. Muni de la gamme de couleurs Mercedes-Benz, le cadre en carbone de conception complexe offre une impression de dynamisme même en position immobile, créant ainsi un lien émotionnel entre le vélo et le cycliste. Les composantes techniques parfaitement intégrées démontrent l’ingéniosité impressionnante de notre nouveau partenaire. »

L’avenir de la mobilité

« Ce partenariat de quatre ans concilie la vision d’un vélo intelligent de la marque Argon 18 avec l’engagement de Mercedes-Benz visant à réinventer la mobilité. Grâce à la collaboration de Mercedes-Benz Style, nous pavons le chemin pour passer à la prochaine étape de développement d’un vélo de performance intelligent doté de nos technologies », explique Gervais Rioux, président d’Argon 18.Dédiés à mettre au point des systèmes novateurs de motorisation électrique, la marque a consolidé son avenir dans les technologies de mobilité. Une belle réussite pour cette compagnie québécoise.