Un appui financier de 400 000 $ pour promouvoir les saines habitudes de vie

Baie-Comeau – En tant que nouveau fiduciaire du plan d’action régionale pour la promotion des saines habitudes de vie, Loisir et Sport Côte-Nord annonce l’octroi d’un appui financier de 400 000 $ de la part de Québec en Forme.

Cet important soutien permettra la mise en œuvre de plus d’une vingtaine d’actions concertées en saines habitudes de vie et ce, d’ici le 31 mars 2019. Trois grandes priorités ont été ciblées par les partenaires dans le but de poursuivre les efforts initiés au cours des dernières années. L’un des premiers objectifs est de favoriser l’engagement des décideurs de la région. Favoriser un mode de vie physiquement actif dans les différents milieux et favoriser la saine alimentation pour tous complètent le trio des grandes priorités visées par les responsables.

Impact positif

Loisir et Sport Côte-Nord ainsi que ses partenaires croient fermement que le travail intersectoriel et concerté sur les environnements favorables à la qualité de vie aura un impact positif sur les habitudes des citoyens. Coordonnatrice du plan d’action régionale pour la promotion des saines habitudes de vie (PAR SHV), Adèle Lavoie supervise ce dossier, qui prévoit de nombreuses actions concrètes au cours des prochains mois.