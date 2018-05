Intégration en emploi – Apprendre autrement pour accéder au marché du travail

Les Bergeronnes – Le 23 avril dernier, le Service aux entreprises de la Commission scolaire de l’Estuaire a permis une incursion des médias qui sont allés à la rencontre de quatre jeunes qui poursuivent actuellement une formation en emploi pour personnes handicapées à la polyvalente des Berges des Bergeronnes.

Amorcée le 5 février dernier, la formation de 360 heures dispensée et adaptée pour les gens de la Haute-Côte-Nord par le Service aux entreprises de la Commission scolaire de l’Estuaire, permet aux élèves de se familiariser avec les tâches de travail d’aide-cuisinière, et ce, malgré les limitations avec lesquelles ils vivent au quotidien. Concrètement, les objectifs du projet consistent notamment à permettre aux participants d’acquérir les aptitudes nécessaires pour effectuer la préparation et la présentation de divers mets en vue de leur consommation ou de la vente au détail. Les jeunes ont également développé, au cours de leur formation, les aptitudes et comportements attendus sur le marché du travail.

« C’est un projet essentiel, parce qu’il permet de former des jeunes de façon adaptée, en plus d’être dans un milieu où la demande est très forte », explique Line Bonneau, coordonnatrice au Service aux entreprises à la Commission Scolaire de l’Estuaire. La formation a été offerte à raison de cinq heures par jour, du lundi au vendredi, et aura permis aux participantes de se familiariser avec neuf compétences depuis le 5 février, et ce, jusqu’au 18 mai 2018. « Elles avaient une partie théorique, mais beaucoup de pratique en milieu de travail. Elles savent tout ce qu’il faut pour être une bonne aide-cuisinière », explique leur professeure, Karine Vivier, de la Boulangerie À L’emportée de Tadoussac. Cependant, la formation maintenant terminée, elles ont toutes commencé la semaine dernière, leur stage respectif en restauration dans un CPE, une résidence pour personnes âgées et dans une cafétéria.

Un beau travail de partenariat

« C’est la collaboration de différents organismes qui ont travaillé pour la mise en œuvre de ce projet qui en a permis sa réalisation », explique Mme Bonneau. En effet, ce projet de formation adaptée est le fruit d’une concertation de plusieurs partenaires de la région, dont Emploi-Québec, SEMO Côte-Nord, le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord et le Service aux entreprises de la Commission scolaire de l’Estuaire. Les responsables du projet soulignent également la contribution très importante de la MRC de la Haute-Côte-Nord, qui par son projet de transport collectif, a permis aux jeunes de se déplacer aux Bergeronnes. Finalement, un autre partenaire important dans la concrétisation de ce projet, est le concessionnaire de la cafétéria de la polyvalente, l’Épicerie GLR.