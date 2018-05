Accident au lac Gobeil, la route 138 est fermée pour plusieurs heures

Crédit photo : INFO-FLASH/Courtoisie Pascal Pilote

Un camion-citerne s’est renversé au kilomètre 586 de la route 138, plus précisément à la hauteur du lac Gobeil sur le territoire de la municipalité de Sacré-Coeur vers 18 h ce soir.

La route 138 est fermée sur une distance de deux kilomètres dans les deux directions pour une durée indéterminée. Selon le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec, la cause de l’accident est inconnue pour l’instant et le chauffeur du poids lourd n’est pas blessé. « Puisque c’est un secteur boisé il n’y a eu aucune évacuation de résidence mais une fuite d’essence a nécessité l’intervention d’Urgence-environnement qui est sur les lieux avec les responsables du MTQ, les pompiers, policiers et ambulanciers ».

Bien qu’il confirme que cette affirmation soit plausible, le sergent Denis n’a pu confirmer que la route 138 serait fermée jusqu’à demain, ajoutant qu’il ne possédait pas cette information pour l’instant mais « que cela pouvait être possible, en raison de la noirceur ».