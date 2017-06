Accès gratuit aux sites de Parcs Canada en 2017

Tadoussac – Le Centre de découverte du milieu marin et les Centres d’interprétation et d’observation de Cap-de-Bon-Désir et de Pointe-Noire commenceront à accueillir des visiteurs à compter du 17 juin prochain. Et pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, Parcs Canada offrira l’entrée gratuite sur tous ses sites pour la saison 2017.

« Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et ils témoignent de notre identité, notamment de l’histoire, des cultures et des contributions des peuples autochtones. Cette année, à l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le gouvernement du Canada vous offre l’entrée gratuite aux sites de Parcs Canada », a expliqué Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Événements spéciaux en Haute-Côte-Nord

En plus de la programmation régulière, des événements spéciaux auront lieu tout l’été. Ainsi, au Centre de découverte du milieu marin se tiendra le tout premier Bioblitz du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent du 22 au 29 juillet. Les participants au Bioblitz, découvriront, dans le cadre de plusieurs activités captivantes, la diversité et l’abondance des espèces sous-marines. Les amateurs de plein air pourront quant à eux vivre l’expérience d’une plongée sous-marine ou d’une randonnée subaquatique dans un endroit reconnu pour la beauté des paysages sous-marins. L’observation des baleines depuis la rive est également une activité incontournable dans les centres de Parcs Canada. Pour s’assurer de vivre la meilleure expérience possible, les visiteurs sont invité à planifier leur visite et à consulter notre site Web afin d’obtenir des renseignements sur les expériences offertes et les horaires. Il est à noter que seule l’entrée sera gratuite en 2017; les frais pour les services d’interprétation bonifiés, de même que les services et produits récréatifs resteront en vigueur.