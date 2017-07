7 façons de savourer l’été

Vous adorez l’été et les plaisirs de la table? Voici quelques suggestions pour combiner vos passions de belle façon!

1. Les pique-niques : quoi de mieux qu’un sympathique dîner en famille ou un romantique souper en amoureux en plein air pour profiter de l’été? Au menu? Fraîcheur, simplicité et agréable compagnie! Alors, salades colorées ou sandwichs bien garnis?

2. Les barbecues : rien n’évoque autant la belle saison que l’odeur des grillades… qui fait immanquablement frémir toutes les papilles! Et les barbecues sont parfaits pour se réunir entre amis que demander de plus?

3. Les camions de cuisine de rue : de plus en plus populaires, les foodtrucks sont idéaux pour découvrir tout un monde gustatif, des hot-dogs à la cuisine européenne, en passant par les desserts les plus divins!

4. Les terrasses : pour se détendre autour d’un bon repas en se gorgeant des délicieuses odeurs estivales, les terrasses sont sans pareilles! Des plus conviviales, elles en offrent pour tous les goûts n’est-ce pas génial?

5. L’agrotourisme : vignobles, fromageries, chocolateries, restaurants mettant en vedette les produits du terroir… l’été est idéal pour entreprendre un circuit gourmand aux saveurs d’ici!

6. Les marchés publics : pour faire le plein de délicieux produits de saison à consommer tels quels ou à intégrer à des recettes plus alléchantes les unes que les autres , une visite au marché s’impose!

7. Les crèmeries : sans aucun doute, été rime avec crème glacée! Rafraîchissantes à souhait, les glaces et leurs délectables déclinaisons ont tout ce qu’il faut pour faire notre bonheur lorsque le soleil darde ses chauds rayons!