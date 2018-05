Souper-bénéfice Fabrique St-Luc – 7 000 $ pour la 10e édition

Forestville – La salle Ginette B.Sirois du Complexe Guy-Ouellet était bondée le 14 avril dernier, alors que se tenait la 10e édition du souper de fruits de mer au profit de la Fabrique St-Luc de Forestville, sous la présidence d’honneur de l’artiste Linda Isabelle.

Comme toujours, la population et les gens d’affaires de Forestville ont répondu à l’appel du comité de la Fabrique St-Luc. Outre l’implication extraordinaire de la présidente d’honneur qui a offert une toile d’une valeur de 900 $ dans le cadre d’un tirage, le pharmacien propriétaire Brunet Jean-Luc Nadeau a remis un chèque de 1 000$ à l’organisation. Animée par Jude Brousseau, l’événement a pris une tournure plus festive en soirée avec la musique de Milène Charron. L’évêque du diocèse de Baie-Comeau, Monseigneur Jean-Pierre Blais a honoré les convives de sa présence en bénissant les nombreux bénévoles et le souper servi par l’Association des pompiers de Forestville, toujours très impliqués dans leur communauté.