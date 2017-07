Crédit photo : Journal Haute-Côte-Nord

Portneuf-sur-Mer en mode Petite séduction

Les citoyens et nombreux bénévoles de Portneuf-sur-Mer ont répondu à l’appel du comité organisateur. Sous un soleil radieux, près de 200 personnes sont actuellement massées au nouveau Parc de la famille pour les premières minutes de tournage en compagnie de l’artiste-invité Pierre Hébert et de l’animateur Dany Turcotte.

D’autres scènes sont prévues notamment sur le banc de sable et à la marina au cours de la journée ainsi que demain dimanche, dernière journée du tournage.

Rappelons que Portneuf-sur-Mer est la troisième localité de la Haute-Côte-Nord à recevoir l’équipe de La Petite séduction, après Tadoussac et Sacré-Coeur.

Depuis plusieurs mois, un comité organisateur des plus dynamiques est à pied d’oeuvre afin d’offrir des moments télévisuels uniques et ainsi faire connaître la population de Portneuf-sur-Mer et ses attraits exceptionnels.

Avec Karianne Nepton-Philippe