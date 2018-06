Essipit – 300 téméraires affrontent le Défi Katapakan

Essipit – La quatrième édition du Défi Kapatakan s’est déroulée sous le soleil à Essipit le 19 mai dernier et a attiré plus de trois cents coureurs qui ont défié les différents obstacles savamment disposés sur le site de l’événement.

Deux parcours étaient proposés aux participants pour la course et plusieurs départs différents, dont un parcours de 2 km comprenant vingt-deux obstacles et un parcours de 5 km comprenant 38 obstacles et des catégories « participation », « corporatif » et « compétitif ». De plus, cette année on notait la présence d’un parcours mini pour les plus petits comprenant dix obstacles.

Résultats

Dans la course du 5 km Participation, Samuel Marquis de Forestville est arrivé premier. Il est suivi de Jeff Turcotte et de Simon-Pierre Dufour des Escoumins. Pour la course du 5 km Corporatif, c’est Xavier Deslauriers de l’équipe du Bistro de la Baie qui a remporté, suivi d’Annick Lamontagne et Elisa Migneault de l’équipe Les Trappeurs. Du côté compétitif, Sylvain Bégin des Escoumins est arrivé premier au 5 km, suivi de Samuel Gagnon de Baie-Comeau et de David Thériault de Sept-Îles. Finalement, dans le parcours du 2 km, la première position revient à Sébastien Bouchard de Forestville, suivi de Mathias Côté de Beaumont et d’Éliot Larouche d’Essipit.

Participation constante

Alors que les organisateurs sont très chanceux chaque année côté température, le taux de participation se maintient depuis quatre années. Le nombre de participants est semblable d’une édition à une autre, ce qui démontre la popularité de l’événement ainsi que son attrait. Assez différent des autres courses, le Défi Kapatakan propose à chaque édition un nouveau parcours unique, surtout par son paysage, et de nouveaux obstacles ce qui représente un attrait indéniable.