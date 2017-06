300 personnes affrontent le Défi Kapatakan

Essipit – La troisième édition du Défi Kapatakan à Essipit, le samedi 20 mai dernier, a été un véritable succès alors que plus de 300 participants ont pris part à cette course à obstacles.

Depuis deux années, le Défi Kapatakan est une réussite et cette édition, qui s’est déroulée sous le soleil, ne fait pas exception à la règle. En plus, les participants l’ont vécu en compagnie de l’invitée d’honneur, Dominique Maltais, double médaillée Olympique en snowboard cross et cinq fois détentrice du Globe de cristal. L’athlète a passé la journée à Essipit prenant part au premier départ du matin avec les jeunes et en rencontrant la population présente. Notons qu’en plus des nouveaux obstacles et des différents parcours, l’édition 2017 a fait place à plusieurs départs pour des classes variées, soit la classe participative, la classe compétitive, la classe corporative et la classe familiale; le tout dans le but de promouvoir les saines habitudes de vie. Mentionnons, la présence du duo Éric Cyr et Alexandre Dubuc, qui ont mis l’ambiance à la fête lors d’un 5 à 7 pour bien terminer la journée.

Résultats

Pour la classe participative du 7 km, les trois premières positions reviennent à Samuel Dufour (1), Joey Gauthier (2) et Émile Dumais (3). Pour le 7 km corporatif, les gagnants sont Christophe Nadeau (1), Francis Trottier (2) et Sylvain Deraps (3). Au niveau des premières places du 7 km familial, il y a Katherine Martel (1), Jacqueline Tremblay (2) et Nadine Dubuc (3). Dans la classe compétitive du 7 km, les gagnants sont Joel Gravel (1), Dave Launière (2) et Jean-Philippe Henry (3). Finalement, les trois premiers arrivés dans la course du 3 km sont Luc-André Sirois (1), Marie-Belle Hovington (2) et Raphaëlle Léonard (3).

Communauté

Le Défi Kapatakan rassemble la population le temps d’une journée et les retombées sont remarquables. En effet, ce sont près de quatre-vingt bénévoles qui s’investissent durant cette journée ainsi que pour la préparation des obstacles. Le Défi Kapatakan, c’est également une vingtaine de commanditaires généreux, un comité organisateur qui tente d’innover chaque année, la municipalité des Escoumins, qui permet d’emprunter leur territoire, l’équipe des Loisirs d’Essipit ainsi que le Conseil de Bande des Innus d’Essipit qui supporte cette activité. Rappelons que tous les profits sont remis à trois organismes de la région, soit les Chevaliers de Colomb, l’École primaire Marie-Immaculée et l’Association du hockey mineur des Escoumins.